На Луганщине террористы захватили оружие и уничтожили радиолокационную станцию

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, сегодня в 4.00 группа в составе 20-ти подготовленных человек, вооруженных автоматическим стрелковым оружием, совершила нападение на радиотехническое подразделение одной из воинских частей на Луганщине.

Имея многочисленное преимущество, диверсанты преодолели сопротивление украинских военнослужащих, которые охраняли объект, завладели несколькими единицами стрелкового оружия, а также путем поджога уничтожили радиолокационную станцию. После совершения диверсионного акта нападающие скрылись с места происшествия.

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В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины.

В то же время будет дана правовая оценка действиям военнослужащих по отражению нападения на охраняемый военный объект.