Прокуратура расследует отравление украинских военных в Донецкой области



«Органами прокуратуры осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту отравления военнослужащих и завладения их оружием в Донецкой области. Правоохранительными органами начато уголовное производство по части 2 статьи 147 (захват заложников), части 2 статьи 262 (хищение оружия) и по части 2 статьи 426 (бездействие военной власти, что привело к тяжелым последствиям) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении ГПУ.

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По информации Генпрокуратуры, 3 мая в Донецкой области неизвестные отравили 5 военнослужащих, после чего взяли их в плен, завладели оружием и пытались захватить БМП.

Министерство обороны призвало личный состав воздержаться от употребления продуктов, которые не прошли обязательного санитарно-медицинского контроля. В Минобороны подчеркивают, что попытки отравления местного населения продуктами питания являются одним из видов подрывной деятельности, которую осуществляют «агенты диверсионно-разведывательных групп Российской Федерации».