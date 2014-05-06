Террорист Стрелков сообщил о гибели 5 боевиков, 2 из них – командиры групп

Об этом сообщает находящийся в Славянске журналист Комсомольской правды Александр Коц, ссылаясь на слова террориста Стрелкова.

«Стрелков только что нам: мои потери вчера - пятеро убитых, 13 раненых. 800 человек моих там не было, всего около 50-ти. Из пяти погибших - двое командиров групп, одни из самых опытных и боевых», - написал журналист в Твиттер.

Стрелков только что нам: мои потери вчера - пятеро убитых, 13 раненых. 800 человек моих там не было, всего около 50-ти — Александр Коц (@sashakots) May 6, 2014 Стрелков: из пяти погибших - двое командиров групп, одни из самых опытных и боевых #Славянск#Семеновка#Украина#РусскаяВесна — Александр Коц (@sashakots) May 6, 2014 Также опубликовано видео перестрелки в Славянске, опубликованное журналистом. Стоит отметить, что журналист представляет российское издание "Комсомольская правда", и трактует по своему проводимую на Востоке Украины антитеррористическую операцию, маркируя видео сопроводительными надписями, называя АТО "карательной операцией", а террористов называет "ополченцами".

Как сообщал УНИАН, по данным МВД, вчера во время проведения АТО в Славянске 4 представителя МВД были убиты, около 30 – получили ранения. Потери со стороны террористов, по словам главы МВД Арсена Авакова, составили более 30 человек.