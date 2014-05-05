В Славянске погибли четверо правоохранителей, около 30 ранены

Об этом сообщает Управление связей с общественностью МВД Украины.

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«Тактика боя нападающих - прикрываться живым щитом из числа местного населения. Кроме того, местные жители сообщают, что нападавшие массово обстреливают и поджигают жилые дома. Есть жертвы среди местного населения. В настоящее время бой продолжается», - сообщает УСО МВД Украины.