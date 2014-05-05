В Славянске погибли четверо правоохранителей, около 30 ранены

15:20, 05 мая 2014
Политика
1 0
обновлено

В Славянске Донецкой области, где идет бой с террористами, со стороны сил МВД 4 погибших, около 30 раненых.

REUTERS

Об этом сообщает Управление связей с общественностью МВД Украины.

Читайте такжеУкраинская авиация уничтожила бронепоезд террористов под Славянском

«Тактика боя нападающих - прикрываться живым щитом из числа местного населения. Кроме того, местные жители сообщают, что нападавшие массово обстреливают и поджигают жилые дома. Есть жертвы среди местного населения. В настоящее время бой продолжается», - сообщает УСО МВД Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter