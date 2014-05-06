Ни одна страна Евросоюза не хочет отправлять свои войска в Украину - глава МИД Германии

Как сообщает польское информационное агентство РАР, об этом он заявил в эфире канала немецкого канала ZDF.

"Не знаю никого в ЕС, кто на самом деле хотел бы отправить свои войска в Украину", - сказал Штайнмайер.

Читайте такжеРоссия противоречит сама себе, выступая против выборов в Украине - Германия

"Мы обречены принимать дипломатические меры", - подчеркнул он.

Штайнмайер вновь предложил провести еще одну Женевскую конференцию по ситуации в Украине, если ЕС, США, Украина и Россия согласятся на ее проведение.

Он положительно оценил первую Женевскую конференцию, отметив, что ее результаты ограничились политическими декларациями без определения конкретных механизмов реализации достигнутых договоренностей.

Министр также отметил, что не придает большого значения запланированному на 11 мая референдуму сепаратистов в Донецке, добавив, что больше переживает в связи с возможными провокациями 9 мая в Украине.

"Референдум 11 мая не будет таким важным, особенно, если удастся организовать раньше очередную конференцию в Женеве", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля в Женеве состоялась четырехсторонняя встреча глав МИД Украины, США, ЕС и РФ для поиска путей выхода из кризиса в Украине. Участники встречи договорились, что сепаратисты, которые захватили административные здания на востоке Украины, должны освободить их. Всем, кто добровольно сложит оружие, гарантирована амнистия.

Однако Россия не выполняет эти договоренности и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины.