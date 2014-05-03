В Одессе пикетируют управление милиции: требуют освободить задержанных во вчерашних столкновениях

Нападение пророссийских активистов на сторонников единой Украины закончилось большим количеством жертв и раненых / REUTERS

В Одессе более 150 человек пикетируют городское управление милиции с требованием освободить задержанных за участие в беспорядках и столкновениях 2 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, пикетирующие обосновались у центрального входа в управление и пытались блокировать его, однако милиционеры корректно оттеснили активистов.

Участники пикета скандируют: «Освободите героев Одессы!», «Милиция – с народом!», «Свободу – героям!» и т.д. Они уверяют, что намерены стоять до победного конца.

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«По нашим сведениям, сегодня собираются увезти задержанных на Киев, а мы не можем этого допустить», - пояснили представители пикетчиков.

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов. Потом активисты на Куликовом поле снесли лагерь сепаратистов, которые забаррикадировались в Доме профсоюзов. В здании начался пожар, в результате которого также погибли люди.

По последним данным, в Одессе после вчерашних столкновений между проукраинскими активистами и сепаратистами в больницы обратились 214 человек, из них 27 - в очень тяжелом состоянии. Погибли 46 человек.

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По данным СБУ, столкновения и беспорядки в Одессе с участием представителей незаконных военных формирований координировались с территории непризнанного Приднестровья диверсионными группами из РФ.

В МВД заявили, что большинство задержанных за участие в массовых беспорядках в Одессе 2 мая являются гражданами России и жителями Приднестровья.

В рамках расследования уголовного производства в отношении массовых беспорядков 2 мая в Одессе был задержан 172 человека. После проведения соответствующих следственных действий часть из них отпустили под личное обязательство, 127 задержаны как активные участники массовых беспорядков и с ними проводится комплекс досудебных следственных мероприятий.

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По данным фактам органами внутренних дел начато 10 уголовных производств.

Во время следственных действий правоохранителями у задержанных изъято огнестрельное нарезное, гладкоствольное и травматическое оружие, значительное количество зажигательной смеси, которая использовалась против мирных граждан.