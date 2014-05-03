Россия координировала столкновения в Одессе – Тымчук

Об этом пишет на своей странице Facebook Дмитрий Тымчук

«С начала марта и до конца апреля 2014 года мы констатировали прибытие на территорию Приднестровья подразделений ВС РФ и ГРУ ГШ ВС РФ, казачества и представителей российских ультранационалистических организаций.

С середины апреля наши источники в Республике Молдова фиксировали прибытие в Кишинев из России групп молодых людей спортивного телосложения, отправлявшихся далее на территорию Приднестровья. Их сопровождали сотрудники ФСБ РФ.

В итоге к началу мая на территории Приднестровья было сосредоточено около 1 700 российских военнослужащих и около 2 200 координируемых ФСБ представителей различных российских организаций (в основном – казачества). Из общего числа российских военнослужащих около 800 чел – в составе подразделений ГРУ ГШ ВС РФ.

Об этом на протяжении марта-апреля мы сообщали в сводках группы «ИС».

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По нашим данным, с конца апреля забрасываемым на территорию Украины ДРГ российского спецназа и группам провокаторов ставилась задача, во взаимодействии с местными пророссийскими сепаратистами, дестабилизировать ситуацию на юге Украины. И в первую очередь – в Одессе.

Активная фаза операции, целью которой был захват местных органов власти, намечалась на 9 мая – когда под идеологическими лозунгами Дня Победы появлялась возможность инициировать активность пророссийски настроенной части населения. После достижения тактических успехов в Одессе подобные акции, с помощью прибывших «туристов Путина», должны были инициироваться в Николаеве и Херсоне.

Однако начало активной фазы АТО в Славянске заставило российское руководство форсировать события на юге Украины, с целью заставить украинских силовиков срочно перебрасывать силы и средства с Донбасса. Трагический итог этой чудовищной провокации мы и наблюдали вчера в Одессе", - пишет Тымчук.