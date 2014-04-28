Швеция подтвердила освобождение в Славянске военного наблюдателя ОБСЕ

Как сообщил 27 апреля телеканал СВТ, он на свободе и чувствует себя хорошо, с ним по телефону разговаривал министр иностранных дел Карл Бильдт.

"Это был один из лучших телефонных разговоров за последнее время. Спасибо всем, кто помог этому", - отметил министр.

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Минобороны Швеции также подтвердило сообщение об освобождении Юханссона, но отказалось от каких-либо комментариев по поводу его местонахождения.

"Он на свободе. Но мы не можем сказать, где он находится. Мы не комментируем это", - заявил глава пресс-службы минобороны Филип Саймон.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля в Славянске террористы захватили автобус, в котором находились 7 представителей ОБСЕ, 5 представителей Вооруженных сил Украины и водитель. По данным Минобороны Германии, в составе невооруженной миссии, задержанной в Славянске, - трое военных наблюдателей из Германии, один немецкий военный переводчик и четверо военных наблюдателей из Дании, Чехии, Польши и Швеции.

Боевики заявили о намерении обменять их «на наших пленных, в частности, на (арестованного «народного губернатора» Донецка) Павла Губарева».

27 апреля, по сообщению СМИ, террористы освободили одного из воськи захваченных военных инспекторов ОБСЕ.