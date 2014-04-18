В Мариуполе "заминировали" высотный дом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Мариупольского горуправления милиции, 18 апреля в 12.20 в дежурную часть милиции поступило анонимное сообщение о том, что якобы заминирована крыша высотного дома на проспекте Ленина.

Правоохранители предприняли все меры для обеспечения безопасности людей. В первую очередь были эвакуированы жители из этого дома и соседних помещений, перекрыто движение транспорта на близлежащем участке дороги. Пока на объекте работали взрывотехники, была оцеплена территория дома.

В настоящее время стало известно, что информация о минировании высотного дома не подтвердилась. На месте работает следственно-оперативная группа. После сбора необходимой информации будет дана правовая оценка произошедшему.

Движение транспорта восстановлено, жители вернулись в свои дома.