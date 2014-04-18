Яценюк призвал ВР принять законопроект об амнистии для тех, кто сложит оружие

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал в совместном заявлении с и.о. президента Украины, председателем ВР Александром Турчиновым.

Он отметил, что соответствующее заявление, в частности, "продиктовано как результат совместных договоренностей" встречи, которая состоялась в Женеве между Украиной, США, Европейским Союзом и РФ.

"Российская Федерация была вынуждена осудить экстремизм. Но Российская федерация подписалась под заявлением, следствием которого должно быть разоружение всех незаконно сформированных военизированных формирований и освобождение всех административных зданий, в том числе и тех зданий, которые захвачены на местах, - Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и органов исполнительной власти", - отметил Яценюк.Читайте также"Женевская четверка" договорилась об освобождении захваченных зданий в Украине

Он также подчеркнул, что "террористов никто поддерживать не будет". "Мы поддерживаем мирный украинский народ, который имеет право управлять в своем государстве и который имеет право влиять как на центральную, так и на местную власть", - сказал премьер.

Яценюк напомнил, что правительство уже внесло в парламент законопроект об амнистии для всех, кто сдаст оружие, выйдет из зданий и начнет вместе с украинским народом строить суверенную и независимую Украину.

"Огорчительно, что сегодня данный закон не проголосован, хотя мог бы быть проголосован, если бы на это была воля наших политических оппонентов. Но мы призываем все стороны безотлагательно стабилизировать ситуацию, и уже на следующей неделе в парламенте проголосовать этот законопроект", - сказал Яценюк.Читайте такжеЯценюк сообщил, что Кабмин подготовил проект закона об амнистии сепаратистов на востоке

Напомним, 10 апреля. и.о. президента, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов заявил, что готов подписать указ о невозбуждении уголовных дел в отношении людей, которые захватывали помещения в восточных областях, если эти лица сложат оружие.

9 апреля фракция Партии регионов подготовила законопроект об амнистии протестующих на востоке Украины. Позже народный депутат от Партии регионов Владимир Бандуров подчеркивал, что его фракция не будет голосовать за какие законопроекты, пока в повестку дня не будет включен законопроект об амнистии.