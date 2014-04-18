США предоставят Украине бронежилеты нового образца - Соболев

12:35, 18 апреля 2014
Политика
0 0

В ближайшее время Конгресс США примет решение о предоставлении Украине военно-технической помощи.

Соболєв оголосив про обіцяну США підтримку

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат, и.о. руководителя фракции “Батькивщина” Сергей Соболев.

“Мы сможем получить не только техническую помощь, которая будет касаться обеспечения горюче-смазочными материалами, но и получим защиту наших рубежей, а именно космические средства связи и предупреждения агрессора, также бронежилеты нового образца”, - сказал Соболев.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter