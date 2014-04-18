США предоставят Украине бронежилеты нового образца - Соболев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат, и.о. руководителя фракции “Батькивщина” Сергей Соболев.

“Мы сможем получить не только техническую помощь, которая будет касаться обеспечения горюче-смазочными материалами, но и получим защиту наших рубежей, а именно космические средства связи и предупреждения агрессора, также бронежилеты нового образца”, - сказал Соболев.