Украина не признает аннексию Крыма и будет “отбивать” его обратно - Яценюк

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявляет, что Украина не признает аннексию Крыма и будет “отбивать” его обратно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

"У нас украли нашу собственность - это наш Крым, это наша Ялта, это наше море, это наша территория, Владимир Владимирович!", - сказал глава правительства.

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Яценюк отметил, что Украина совместно с международным сообществом "будем дальше шаг за шагом отбивать Крым обратно политически и дипломатически в смысле, как мы это делали в Организации Объединенный Наций".

"Только одна страна заблокировала решение Совета Безопасности ООН - это была Россия", - сказал премьер.

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Яценюк отметил, что "завтра утром вопрос Крыма решить сложно", но нужно быть уверенными в том, что еще "при нашей жизни, еще современная украинская история напишет о том, что те, кто захватывали Крым, извиняются перед украинским народом, и Крым был, есть и будет украинским".

Как сообщал УНИАН, в феврале Россия ввела войска на территорию украинского Крыма и в марте аннексировала его.