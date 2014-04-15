Рада в среду проведет закрытое заседание с силовиками
Верховная Рада поддержала проведение завтра закрытого заседания с участием силовиков.
Решение поддержали 247 народных депутатов из 281, зарегистрированного в сессионном зале.
Раньше и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов сообщил, что завтра будет проводить закрытое заседание парламента с участием руководителей силовых ведомств.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал по итогам совещания с руководителями фракций.
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“Мы приняли решение о проведении завтра, в среду, закрытого заседания Верховной Рады, чтобы заслушать всех силовых министров и руководителей по вопросу национальной безопасности Украины, относительно защиты конституционного строя и других насущных проблем с этим связанных”, - сказал спикер.