Запрещенную в мире взрывчатку против Майдана растаможивали как фейерверки - следственная комиссия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования противоправных действий правоохранительных органов и отдельных должностных лиц Геннадий Москаль во время пресс-конференции.

«В ВСК все материалы есть, было два самолета из России, которые привезли спецсредства для подавления демонстрантов, они в Украине запрещены законодательством, а часть из них запрещена Женевской конвенцией», - отметил он.

«Часть спецсредств не признает мир, они запрещены для использования в мировой практике, даже во время военных действий, а не то что во время мирных акций протеста», - отметил Москаль.

Также он добавил, что спецсредства, которые милиция растаможивала как фейерверки, травмировали 3,7 тысяч гражданского населения.

Как сообщил Москаль, обнародование Постановления КМУ №13 от 22.01.14 “О внесении изменений в пункт 12 Правил применения специальных средств при охране общественного порядка”, давшее возможность органам МВД Украины противоправно использовать их против участников массовых протестов в течение января-февраля 2014 года, произошло с грубым нарушением действующего законодательства. Поскольку первый заместитель министра Кабинета министров Украины Владислав Забарский, превышая служебные полномочия, проставил визу “На выпуск” на проекте постановления, которая позволяет передачу постановления в средствах массовой информации для обнародования, без подписи премьер-министром Украины Николаем Азаровым (последний после заседания КМУ отлетел в Давос).

Читайте такжеСБУ: В январе в Украину прибыли российские транспортные самолеты с 5 тоннами взрывчаткиЧитайте такжеПо словам Москаля, Забарский с целью подписания уже обнародованного постановления обращался к Азарову уже фактически после того, как последний подал в отставку. В то же время, Азаров отказал Забарському в подписании. Указанное постановление до настоящего времени находится в Секретариате КМУ без подписи Азарова, то есть юридически до настоящего времени оно является недействительным, отметил депутат.

По словам Москаля, после обнародования постановления, на проекте указанного постановления проставила свою подпись министр здравоохранения Раиса Богатырева, что якобы должно было бы свидетельствовать о согласовании Минздравом проекта постановления. В то же время, принятию такого рода постановления должно предшествовать представление заключения МОЗ Украины, который должен быть утвержден после проведения испытаний и различного рода исследований в специализированных институтах Минздрава Украины, чего сделано не было (институты отказались проводить исследования задним числом).

Также, подчеркивает Москаль, министр юстиции Украины Елена Лукаш подписывает заключение Минюста Украины по результатам правовой экспертизы проекта вышеупомянутого постановления КМУ, в котором согласовывает проект без замечаний. В то же время в данном заключении отдельно обращает внимание на то, что согласно пункту 5 параграфа 33 Регламента Кабинета министров Украины, утвержденного Постановлением КМ Украины от 18.07.07 №950, проект акта Кабинета министров подлежит обязательному согласованию всеми заинтересованными органами, а также Минфином и Минэкономразвития. Также, в соответствии с положениями части 3 статьи 14 Закона Украины “О милиции”, полный перечень специальных средств, а также правила их применения, устанавливается Кабинетом министров Украины по заключению центрального органа исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере здравоохранения, и Генеральной прокуратуры Украины.

Читайте такжеЯнукович подтвердил, что просил Путина вторгнуться в УкраинуОтдельно Москаль отмечает, что Кабинетом министров Украины 22 января 2014 г. также было принято постановление №14 от 22.01.14 года “О внесении изменений в пункт 16 Правил применения специальных средств при охране общественного порядка”, согласно которой фактически разрешено применение водометов при температуре ниже 0 градусов С. По имеющейся информации, указанное постановление было принято с аналогичными нарушениями, без согласования заинтересованных министерств и обнародована без подписи Азарова.

Более того, 4 февраля 2014 года исполняющий обязанности Правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека Давидчук А.В. подписал заключение, что проект постановления Кабмина “О внесении изменений в пункт 16 Правил применения специальных средств при охране общественного порядка” не соответствует Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практике Европейского суда по правам человека, подчеркнул Москаль.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля председатель СБУ Валентин Наливайченко сообщил, что 20 января этого года на аэродром «Гостомель» в Киевской области прибыли несколько российских транспортных самолетов с подмосковного аэродрома «Чкаловский» с оружием и 5,1 тонны взрывчатки.

Он отметил, что установлено, что эта взрывчатка была изготовлена на предприятии в подмосковном городе Сергеев Посад.

Наливайченко также подтвердил информацию народного депутата Геннадия Москаля о том, что представители российских спецслужб принимали участие в разработке и реализации планов «Волна» и «Бумеранг» для «зачистки» Майдана Незалежности.