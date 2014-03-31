Кличко призывает Тимошенко отказаться от участия в выборах

Об этом он написал в своей статье для немецкого издания Bild, сообщает Украинская правда.

"Согласно опросам, Петр Порошенко сейчас имеет наибольшую поддержку - и поэтому я поддерживаю его. Юлии Тимошенко не помешало бы также взять на себя ответственность и поддержать Порошенко", - считает Кличко.

Читайте такжеПартия "УДАР" поддержала кандидатуру Порошенко на пост президента"Наша страна стоит не только перед необходимостью реализации огромных реформ, но и перед угрозой военного вторжения со стороны России. Поэтому я уже давно открыто заявляю: мы должны выдвинуть общих кандидатов в президенты от всех демократических партий, чтобы не раскалывать страну еще больше", - подчеркивает политик.

По его словам, его личная отказ от участия в президентской кампании не означает его нежелание способствовать преобразованиям в Украине.

"Основные реформы начинаются в Киеве, от столицы зависит все", - считает Кличко, который надеется стать киевским мэром.