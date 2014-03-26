Из-за аннексии Крыма Украина потеряла контроль над уникальными военными объектами

Под российское военное управление перешли 193 подразделения вооруженных сил Украины в Крыму, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Генштаб ВС РФ. Их перечень официально не публикуется, однако названия некоторых из них известны.

Так, военный эксперт из Севастополя секретарь военно-научного общества Черноморского флота Сергей Горбачев отмечает, что после аннексии Крыма "наибольшее значение для Черноморского флота имеют те объекты, которые связаны с инфраструктурной сетью и определенными территориями".

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В частности, россияне взяли под свой контроль наземный испытательный авиационный комплекс "Нитка", расположенный в селе Новофедоровка Сакского района Крыма. Он предназначен для подготовки летчиков палубной авиации. По словам Горбачева, для России он сохраняет свое значение, поскольку в составе ВМФ РФ есть авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", который сейчас находится в Средиземном море.

Среди других уникальных объектов, перешедших под военное управление РФ, научно-иследовательский центр ВСУ "Государственный океанариум" в Казачьей бухте, который был создан в 1970-е годы. В центре работали с дельфинами- афалинами, сивучами, морскими котиками, нерпами и дельфинами-белухами.

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Под военное управление РФ перешло также бывшее хранилище ядерного оружия в Краснокаменке (Феодосийский район), которое было построено в горах в 1950-е годы.

"Какой статус будет у этого места, сложно сказать", - отметил Горбачев.

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Среди других объектов - запасной пункт базирования Черноморского флота в Донузлаве, территория аэродрома "Мирный", база дислокации береговых войск в Перевальном с уникальным тренировочным полигоном.

Под управление РФ перешло и Высшее военно-морское училище имени П. Нахимова.