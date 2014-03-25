Лавров пообещал Дещице, что Россия не нападет на Восточную Украину

"Стороны обменялись позициями и оценками нынешнего кризиса в украинско-российских отношениях и российской агрессии в Крыму. В частности, и.о. министра Дещица выразил протест относительно решения российской стороны об аннексии территории Крыма и заверил, что Украина продолжает рассматривать Крым как неотъемлемую часть своей территории", - говорится в сообщении МИД Украины.

Также, по данным дипломатического ведомства, сторонами была достигнута договоренность о недопущении дальнейшей эскалации ситуации в Крыму, а также в восточных и южных областях Украины, которая могла бы привести к человеческим жертвам.

Читайте такжеДещица о встрече с Лавровым: Ничего нового, старая риторика

Лавров, в свою очередь, заверил, что Россия не намерена использовать военную силу в восточных и южных областях Украины.

Также главы МИД договорились о проведении экстренных консультаций на уровне Министерств иностранных дел и Министерств обороны двух стран в случае обострения ситуации.