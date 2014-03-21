В Минобороны допускают, что пожар в танковой части в Кривом Роге - диверсия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил заместитель министра обороны Украины Леонид Поляков.

"Вчерашние события в Кривом Роге ... вызывают обоснованные подозрения, потому что недавно эти машины проверялись и все было в порядке. А тут внезапно и подозрительно они загорелись, когда там (в боксах - УНИАН ) практически не было людей... Такие события ложатся в определенную канву либо диверсионной деятельности, либо саботажа", - сказал он, отметив, что причиненный материальный ущерб" досадный, но поправимый".Читайте такжеВ Минобороны сообщили, из-за чего загорелись танки в Кривом Роге

Как сообщал УНИАН, 20 марта около 17.30 в помещении хранилища парка боевых машин 17-й отдельной танковой бригады, дислоцированной в Кривом Роге, произошло загорание танка Т-64БВ.

По данным Минобороны, всего огонь повредил 5 танков Т-64БВ, а также перекрытия в хранилище, где они находились.