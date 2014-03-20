В Кривом Роге горят склады с танками, слышны взрывы
21:02, 20 марта 2014Общество
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В 17.50 в 17-й отдельной танковой бригаде 6-го армейского корпуса Сухопутных войск в Кривом Роге Днепропетровской области возник пожар.
Предварительно, пожар возник на территории складов. В радиусе нескольких километров слышны взрывы.
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Как сообщили жители военгородка со слов военнослужащих-танкистов, в гараже загорелся сначала один танк, потом второй.
Танки стоят с полным боекомплектом, в том числе со снарядами. Плюс рядом еще 17 таких же машин. В 19 часов поступило сообщение, что пожар потушен, сообщает 0564.ua.
Но в 20:30 взрывы еще продолжаются, возможно это остатки боекомплекта разрушенного танка. Жителей начали эвакуировать, на данный момент народ возвращается домой. Причины пока не ясны.
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