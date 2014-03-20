В Кривом Роге горят склады с танками, слышны взрывы

Предварительно, пожар возник на территории складов. В радиусе нескольких километров слышны взрывы.

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Как сообщили жители военгородка со слов военнослужащих-танкистов, в гараже загорелся сначала один танк, потом второй.

Танки стоят с полным боекомплектом, в том числе со снарядами. Плюс рядом еще 17 таких же машин. В 19 часов поступило сообщение, что пожар потушен, сообщает 0564.ua.

Но в 20:30 взрывы еще продолжаются, возможно это остатки боекомплекта разрушенного танка. Жителей начали эвакуировать, на данный момент народ возвращается домой. Причины пока не ясны.