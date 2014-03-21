ЕС ожидает, что вторую часть Соглашения с Украиной скоро подпишут - Ромпей

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Ромпей заявил на пресс-конференции после завершения саммита ЕС, на котором его лидеры и премьер-министр Украины Арсений Яценюк подписали политическую часть Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.

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"Это является признаком солидарности с народом Украины, признаком нашей поддержки стремлений украинцев в их жажде к переменам... Европа стоит рядом с Украиной. Мы ожидаем, что часть Соглашения, которая еще не подписана, будет подписана вскоре, поскольку вместе эти части являются единым инструментом", - сказал Ромпей.

По словам Ромпея, Яценюк заверил его, что украинское правительство, подписывая политическую часть Соглашения об ассоциации, отвечает на ожидания людей в Украине. "Я убежден, что украинское правительство будет успешным на этом пути", - добавил Ромпей.

Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу со своей стороны добавил, что ЕС "дал конкретные заверения Украине и общим ценностям, которые мы вместе разделяем".