Организаторы митингов за федерализацию в Харькове просят россиян не приходить на акцию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам соорганизатор митингов, координатор движения “Борьба” Сергей Киричук, комментируя распространенный в социальных сетях призыв граждан России приезжать в Харьков для участия в митингах.

“Мы поддерживаем контакты с российскими активистами. Но это те активисты, которые не приезжают сюда для того, чтобы принимать участие в акциях протеста. Мы видели, что на площадях большинство людей, которые принимают участие в акциях протеста, - это жители Харькова. Если же жители Белгорода приехали сюда или планируют приехать, мы бы призвали воздержаться от этого, чтобы не обострять обстановку. Во-вторых, любое массовое участие российских граждан будет поводом обвинить наше движение в том, что это не движение жителей Харькова, а инспирированное извне, а с этим имиджем тяжело бороться”, - сказал Киричук.

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Он также подчеркнул, что движение “Борьба” не инспирировано никакими зарубежными спецслужбами.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 22 и 23 марта планируется провести митинги с требованием проведения референдума относительно федерализации страны. Митинги будут начинаться в 12.00 на площади Свободы в центре города.

По мнению организаторов, на митинги придет около 10 тыс. человек.