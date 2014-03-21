На выходных в Харькове будут митинговать за федерализацию

В Харькове 22 и 23 марта пройдут митинги с требованием проведения референдума относительно федерализации страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам соорганизатор митингов, координатор движения “Борьба” Сергей Киричук.

“Завтра, послезавтра будут проведены митинги. Мы все время подчеркиваем, что они будут носить мирный характер и будут направлены на реализацию конституционного права граждан собираться мирно, без оружия", - сказал Киричук.

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По его мнению, на митинги придут около 10 тыс. человек.

По словам активиста, митинги будут начинаться в 12.00 на площади Свободы в центре Харькова.

Киричук сказал, что, кроме референдума, участники митингов планируют требовать запрета на деятельность право-радикальных группировок в Украине, прекращения преследований всех участников народных акций протеста, реального самоуправления под контролем трудовых коллективов профсоюзов и самообороны Харькова, изменений в законодательстве таким образом, чтобы должность губернатора стала выборной.

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Он сказал, что по этим вопросам участники митингов примут отдельную резолюцию.

Активист не исключил, что участники митингов проведут шествие. При этом он подчеркнул, что организаторы акций выступают категорически против захвата зданий и силовых противостояний.

“Мы считаем, что погром — это не наш метод. Я уверен, что эти митинги будут организованными и мирными. И я убежден, что большинство людей, которые будут принимать участие в акциях протеста, будут мирно выражать свой протест и свою позицию”, - сказал он.

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“Мы считаем, что силовые противостояния отталкивают большое количество людей, которые бы хотели принимать участие в движении, в акциях протеста, но боятся за свою безопасность. Поэтому мирный характер акций — это залог нашего успеха”, - сказал Киричук.