Сын Литвина отпраздновал выпускной (фоторепортаж)

В эти выходные свой выпускной также отпраздновал сын экс-спикера парламента Владимира Литвина – Иван.

Выпуск 48 гимназии праздновали в Доме учителя. Литвин, хоть уже и не спикер, а марку держал: на выпуск сына прибыл с десятиминутным опозданием, хотя его новое место работы – Академия наук - расположено как раз напротив Дома учителя.

Жена Литвина, сам выпускник и его бабушка – теща экс-спикера прибыли заранее – чтобы занять более удобные места.

По словам Литвина, Иван будет поступать в Университет имени Шевченко, пишет "Газета по-киевски".

"В какой же вуз может вступать ребенок главы наблюдательного совета Университета имени Шевченко? Пока у нас идут дискуссии, но думаю, что на международное право", - рассказал Литвин.

Все фото из "Газеты по-киевски"

Еще Литвин-старший рассказал, что дневник Ивана ни разу не смотрел - за учебную часть отвечает жена. И только звонил сыну с вопросом: "How are you?".

"А вообще, я понял, что как плохо, что у нас всего двое детей", - взгрустнул экс-спикер.

Как сознался сам Иван, двойки он получал только в младшей школе. По поводу же своей фамилии, и того, приходилось ли отцу ходить в школу, он отметил: "Пытался не выделяться и хорошо учиться. А отец был все время на работе, и не помню, чтобы он хоть раз приходил в школу".

В конкурсе выпускников Ивану достался титул "гордость класса". После выпуска было традиционное фотографирование, но Литвин-старший сразу же убежал в Академию.

Кстати, Иван Литвин закончил школу с золотой медалью.

