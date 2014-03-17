В Севастополе за присоединение к России проголосовало 123% населения

Согласно официальному сообщению по состоянию на 00-00 из Крыма: Явка избирателей в Крыму на 20.00 (22.00 мск) составила 81,36%, сообщил председатель комиссии Верховного совета Крыма по организации и проведению референдума Михаил Малышев.

Блогер teh-nomad уточняет, «На 20 часов в Крыму проголосовали 1 млн 250 тыс. 426 человек. Это результат без учета Севастополя», - сказал он. «С учетом Севастополя проголосовали 1 млн 724 тыс 563 человека», - добавил глава комиссии. Блогер уточняет, что если посчитать: 1 724 563-1 250 426= 474 137 человек из Севастополя проголосовали на референдуме.

На конец прошлого года население Севастополя составило 385 462 человека. Это с учетом детей, которые не имели права голосовать.

474 137 - 385 462 = 88675 человек случайно появились в Севастополе во время референдума.

474 137 /385 462*100=123% севастопольцев проголосовали за вход в состав России.