В Крыму голосуют прямо на улице - очевидцы

Как сообщают очевидцы, "ходят по всем квартирам, требуют голосовать".

Читайте такжеВ Крыму начался непризнанный миром референдум. Онлайн-трансляцияМужчина носит "ящик", женщина - список, с которым сверяется. "Им даже участке не нужны", - сообщила человек, который снял это на видео, сообщает УП.

Одна женщина проголосовала прямо на улице.