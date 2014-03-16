В Крыму голосуют прямо на улице - очевидцы
11:27, 16 марта 2014Политика
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В Крыму к тем, кто не идет голосовать на референдуме, приходят домой, для убедительности - даже с милицией.
Как сообщают очевидцы, "ходят по всем квартирам, требуют голосовать".
Читайте такжеВ Крыму начался непризнанный миром референдум. Онлайн-трансляцияМужчина носит "ящик", женщина - список, с которым сверяется. "Им даже участке не нужны", - сообщила человек, который снял это на видео, сообщает УП.
Одна женщина проголосовала прямо на улице.
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