Добкин находится в Генпрокуратуре, с ним проводят следственные действия - СМИ
19:05, 10 марта 2014Политика
1 0
Экс-глава Харьковской ОГА Михаил Добкин находится в главном следственном управлении Генпрокуратуры Украины в Киеве, с ним проводятся следственные действия.
Добкин находится в ГПУ
Также под зданием управления стоит автомобиль Добкина.
Об этом Украинской правде стало известно из источников в ГПУ.
К следственному управлению экс-губернатор Харьковщины прибыл после обеда 10 марта и вошел через центральный вход.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter