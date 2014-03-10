Добкин находится в Генпрокуратуре, с ним проводят следственные действия - СМИ

19:05, 10 марта 2014
Политика
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Экс-глава Харьковской ОГА Михаил Добкин находится в главном следственном управлении Генпрокуратуры Украины в Киеве, с ним проводятся следственные действия.

Добкін перебуває в ГПУ

Также под зданием управления стоит автомобиль Добкина.

Об этом Украинской правде стало известно из источников в ГПУ.

К следственному управлению экс-губернатор Харьковщины прибыл после обеда 10 марта и вошел через центральный вход.

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