Над автобатом ВМС в Бахчисарае подняли флаг России

Как сообщил начальник крымского медиа-центра Министерства обороны Украины Владислав Селезнев, в понедельник вместе с группой вооруженных представителей так называемой самообороны Крыма на территорию автобата прибыл и исчезнувший накануне командир этого батальона Владимир Садовник.

«Представители самообороны Крыма выполнив несколько выстрелов в воздух, ворвались на территорию автобата, построив личный состав вверенной ему части Садовник заявил: "Кто со мной - шаг вперед". Из строя вышло ряд военнослужащих части. В строю остались все офицеры и контрактники призванные из регионов Украины. После этого Садовников заявил, что те, кто не с ним, те могут покинуть территорию воинской части. После чего на плацу части был спущен флаг ВМС, его место занял флаг РФ», - написал Селезнев на своей странице в соцсети «Фейсбук».

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«На этот час на флагштоках части два флага: Украины и России. Сейчас Садовников и примкнувшие к нему военнослужащие загружают в технику топливо, радиостанции, другое военное имущество для вывоза за пределы части. По состоянию на 17.30, уже заводится техника», - говорит представитель Минобороны.