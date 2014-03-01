Меджлис заявляет о захвате Кировского военного аэродрома
01:41, 01 марта 2014Политика
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В Крыму в ночь на субботу захвачен Кировский военный аэродром
Меджлис заявляет о захвате кировского военного аэродрома фото ТСН
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь Меджлиса крымских татар Лиля Муслимова.
"Глава кировского регионального меджлиса Экрем Абдульвапов сообщил по телефону следующее: Кировский военный аэродром захвачен. 16 военных грузовиков битком забитые солдатами въехали на территорию аэродрома. Грузовики ехали в сопровожении 2-3 хаммеров", - написала она.
Кроме того, поступила информация от журналистов из Севастополя о готовящемся примерно в 2:30 ночи захвате отряда морской охраны в Балаклаве.
По данным источника УНИАН, в 21.30 примерно 30 БТРов и грузовых машин были замечены на ялтинской объездной около Симферополя.Техника направлялась на юг Крыма
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