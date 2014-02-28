МИД Беларуси: важно сохранить территориальную целостность Украины

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей подчеркивает важность сохранения территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Беларуси, об этом Макей заявил 27 февраля в Риге после встречи с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, отвечая на вопросы журналистов.

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По мнению главы внешнеполитического ведомства Беларуси, до Вильнюсского саммита «Восточного партнерства», который прошел в конце ноября 2013 года или сразу после него, могли бы быть предприняты соответствующие шаги, которые бы не допустили этой трагедии.

«Сейчас, как нам кажется, самое главное – восстановить стабильность, не допустить дальнейшего кровопролития, обеспечить функционирование соответствующих органов власти, которые должны быть легитимными. Самое важное – сохранить территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Мы исходим из такого подхода, для нас Украина – очень важный партнер», - подчеркнул Макей.

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Он также заявил, что ситуация на южных границах вызывает у Беларуси «обеспокоенность в связи с тем, что в руки ряда лиц попало огромное количество оружия, в том числе из арсеналов МВД и вооруженных сил Украины».

«И неизвестно, где это оружие может оказаться. Украина – это не Сирия, не Ливия, которые находятся далеко от Европы. Украина находится на границе с Европейским Союзом», - сказал Макей.