Рада Евромайдана в Днепропетровске призывает власть согласовывать кадровые назначения

Об этом в комментарии УНИАН заявил, представитель Координационной рады Евромайдана, председатель Общественной комиссии по расследованию неправомерного применения силы Борис Филатов (г.Днепропетровск).

"В связи с написанием сегодня господином (Дмитрием - УНИАН) Колесниковым губернатором (Днепропетровской области - УНИАН) заявления об отставке, мы хотели бы сообщить, что Координационная рада требует от нынешнего руководства государства, чтобы все назначения (в Днепропетровске - УНИАН), как минимум, согласовывали с Координационной радой Евромайдана, и проходили общественные консультации... Это наша принципиальная позиция", - отметил Филатов.

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Он уточнил, что речь идет о всех ключевых назначениях в Днепропетровской области, "начиная от губернатора и заканчивая силовым блоком".

В Координационную раду Евромайдана в Днепропетровске входят гражданские активисты, общественные организации и политические партии.