Террористы пропускают в зал ВР Крыма депутатов для открытия сессии

«Они пропустили депутатов в сессионный зал для работы. Сами понимаете для чего», — сообщил источник, имея в виду, что депутаты могут открыть сессию и принять какое-то решение по статусу Крыма.

Напомним, что председатель ВР Крыма до сих пор никак не обнаружил свое местонахождение и не заявил о своей позиции по после захвата зданий ВР И СМ Крыма. По некоторой информации, его сегодня видели в главке МВД, где находится созданных после захвата админзданий АРК штаб.

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