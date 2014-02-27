Террористы пропускают в зал ВР Крыма депутатов для открытия сессии
10:23, 27 февраля 2014Политика
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В захваченное здание ВР Крыма пропускают депутатов. Об этом «Центру журналистских расследований» сообщил источник в парламенте.
«Они пропустили депутатов в сессионный зал для работы. Сами понимаете для чего», — сообщил источник, имея в виду, что депутаты могут открыть сессию и принять какое-то решение по статусу Крыма.
Напомним, что председатель ВР Крыма до сих пор никак не обнаружил свое местонахождение и не заявил о своей позиции по после захвата зданий ВР И СМ Крыма. По некоторой информации, его сегодня видели в главке МВД, где находится созданных после захвата админзданий АРК штаб.
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