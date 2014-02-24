Янукович находится в Севастополе, на российской базе морской пехоты в Казачьей бухте -СМИ

Экс-президент Виктор Янукович якобы находится в Севастополе, на российской базе морской пехоты в Казачьей бухте.

По данным источников телеканала, для экс-президента приготовили десантный корабль Черноморского Флота Российской Федерации, на котором Янукович отправится в Россию, сообщает телеканал ATR.

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