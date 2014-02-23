В Харькове памятник Ленину демонтируют на следующей неделе

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня было принято во время совещания инициативной группы Харьковского Евромайдана, представителей Харьковской облгосадминистрации и подрядных организаций.

По словам заместителя председателя-руководителя аппарата Харьковской гособладминистрации Василия Хомы, проект демонтажа памятника Ленину будет готов к вторнику, 25 февраля. После этого подрядная организация ООО “Стальконструкция” начнет работы.

Во время совещания было решено, что демонтажные работы продлятся до 27 февраля.

В то же время гендиректор ООО “Стальконструкция” Сергей Евель сказал, что без проекта невозможно точно сказать, как долго продлятся демонтажные работы. Он отметил, что сейчас подрядчик не владеет информацией, каким образом закреплен монумент, поєтому нельзя определить, каким образом и как долго продлятся работы.

Евель сообщил, что стоимость разработки проекта и работ по демонтажу скульптуры Ленина с постамента около 100 тыс. грн.

В свою очередь депутат Харьковского областного совета от “Батькивщины” Игорь Балута отметил, что ВО “Батькивщина” готова взять на себя финансирование проектных работ. По его словам, оппозиционные политические силы также найдут средства на демонтажные работы, вывоз памятника и его хранение.

Во время совещания представители Евромайдана также заявили, что координационный совет Евромайдана готов предоставить часть средств.

В конце совещания Хома сказал, что во время работ по демонтажу памятника Ленину, в первую очередь, внимание будет уделяться безопасности и обеспечению общественного порядка.