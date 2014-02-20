ВР приняла постановление о запрете антитеррористических операций и выводе силовиков из Киева



Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 236 народных депутатов Украины.

Своим постановлением Верховная Рада Украины обязала Кабинет министров Украины, СБУ, Министерство внутренних дел, Министерство обороны Украины и другие военизированные группировки немедленно прекратить применение силы и запретить использование любых видов оружия и специальных средств против граждан Украины.

Также ВР запретила проведение антитеррористической операции, решение о проведении которой было объявлено СБУ и антитеррористическим центром Украины 19 февраля на всей территории Украины или в отдельных ее местностях.

ВР запретила руководителям, командующим соединениями, подразделениям, должностным лицам, начальствующему и рядовому составу Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Министерству внутренних дел, СБУ, прокуратуре и другим органам государственной власти и органам местного самоуправления, объединениям граждан, учреждениям и организациям выполнять мероприятия предусмотрены планом антитеррористических операций как такие, что не отвечают Конституции Украины, законам Украины и направленные на незаконное ограничение прав и свобод граждан.

Парламент обязал СБУ безотлагательно отменить решение о проведении на территории Украины антитеррористической операции. ВР постановила: «Министерству внутренних дел Украины безотлагательно прекратить блокирование сотрудниками правоохранительных органов транспортных коммуникаций и других улиц, площадей, переулков, бульваров в городе Киеве и в других населенных пунктах Украины. Обеспечить возвращение сотрудников правоохранительных органов к местам их постоянной дислокации. Запретить Министерству обороны Украины использования Вооруженных Сил в контртеррористической операции. Безотлагательно обеспечить возвращение военнослужащих к местам их постоянной дислокации». Кроме того, ВР поручила Кабинету министров Украины отменить решение об ограничении въезда транспортных средств на территорию города Киева.

Это постановление вступает в силу с момента ее принятия.

Кроме того, народные депутаты учли в тексте постановления поправки, которые предоставили народные депутаты Владимир Литвин и Олег Тягнибок. В частности, была учтена поправка Тягнибока: «Органам досудебного следствия обратиться в суд относительно немедленного освобождения из-под стражи всех задержанных участников протестных акций и прекратить уголовное преследование».