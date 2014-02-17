Президент ЕП рассказал, в каком случае ассоциация с Украиной станет проблематичной

Присоединение Украины к Евразийскому экономическому союзу, который должен начать свою работу с 1 января 2015 года, помешает созданию зоны свободной торговли между ЕС и Украиной.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН заявил Президент Европейского парламента Мартин Шульц.

«Соглашение об ассоциации с ЕС не отрицает добрососедских связей и прекрасноого сотрудничества с Россией и вообще со странами СНГ или Таможенного союза. Однако присоединение Украины к Евразийскому союзу сделает зону свободной торговли с ЕС проблематичной по простой причине несовместимости в плане норм и регулирования», - сказал Шульц.

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«В любом случае все суверенные государства имеют право принимать собственные внешнеполитические решения без внешнего давления. Ассоциация и зона свободной торговли с ЕС, которую годами украинское правительство определяло как свою главную стратегическую цель перед неожиданным отказом от подписания за неделю до Вильнюсского саммита, остается мощным преобразующим механизмом, который поможет построить благополучие и стабильность в Украине», - добавил Президент Европарламента.

Как сообщалось, в конце 2011 года правительства России, Беларуси и Казахстана создали Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), которая стала постоянно действующим регулирующим органом Таможенного союза и Единого экономического пространства. А с 1 января 2015 года начнет работу Евразийский экономический союз, к которому приглашают приобщиться и Украину.