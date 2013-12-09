У Луценко заявляют, что присоединение Украины к Таможенному союзу приведет к свержению Путина

Об этом заявил представитель гражданской инициативы «Третья Украинская республика» Тарас Стецкив, сообщили УНИАН в пресс-службе инициативы.

«Сейчас в Украине много говорят о последствиях вступления нашего государства в Таможенный союз, но на ситуацию стоит посмотреть и под другим углом зрения – чего это будет стоить самой России. Убежден, что последствия будут самые плачевные. Вирус украинской революции перейдет в Российскую Федерацию, и там состоится такая же революция, как и в Украине», - отметил Стецкив.

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По словам оппозиционера, таким образом Россия станет демократической страной, а режим Путина уйдет в небытие.

«Поэтому российскому руководству стоит хорошо подумать, втягивать ли Украину в Таможенный союз», - подчеркнул он.