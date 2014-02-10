В Европе хотят создать комиссию, которая будет наблюдать за расследованием последних событий в Украине

Генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд предлагает создать совещательную комиссию, которая будет наблюдать за процессом расследования событий, произошедших в Украине в последнее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции в Киеве комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс.

"Есть два предложения по привлечению представителей международной общественности к процессу расследования, которые не являются взаимоисключающими. Это привлечение ООН и предложения генсека Совета Европы создать совещательную комиссию, которая будет наблюдать за процессом расследования", - сказал Муйжниекс.

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По его словам, предложение генсека Совета Европы заключается в том, чтобы в состав такой комиссии вошли по одному представителю от органов власти, оппозиции и Совета Европы.

Как сказал комиссар, Совет Европы и оппозиция уже назвали своих кандидатов на участие в этой комиссии, а органы власти еще размышляют над тем, назначать кого-то со своей стороны и кого именно.

По мнению Муйжниекса, со стороны гражданского общества на такое присутствие представителей международной общественности есть большой запрос, в первую очередь из-за того, что нет доверия к прокуратуре и полиции.

"Если мы увидим, что проводится эффективное расследование, тогда не будет необходимости в привлечении международных представителей", - добавил он.