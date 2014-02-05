Апелляционный суд оставил под стражей одного из подозреваемых в массовых беспорядках

Как проинформировали УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, об этом сообщила руководитель пресс-службы ведомства Яна Соболевская.

Читайте такжеПшонка: Под действие закона об амнистии попадают 259 человекКроме того, по результатам заседаний рассмотрение еще пяти ходатайств было перенесено. В основном, это происходило в связи с не поступлением материалов уголовных производств из районных судов в апелляционную инстанцию.

«В свою очередь, органы досудебного расследования и прокуратуры обеспечили своевременное поступление материалов в суд», - отметила Соболевская.

В пресс-службе прокуратуры напомнили, что из 64 подозреваемых в массовых беспорядках 26 человек на данное время находятся под стражей, 36 – отпущены под домашний арест, с одного взято личное обязательство, еще один подозреваемый внес залог.

Читайте такжеЕще двух активистов с Грушевского отпустили под домашний арестКак сообщал УНИАН, 19 января в Киеве после Народного вече, участники которого осудили принятые Верховной Радой 16 января антидемократические законы, часть протестуючих отправилась к зданию парламента. Однако путь им преградили правоохранители, после чего на улице Грушевского начались столкновения.

Милиция открыла уголовные производства по статье ст.294 Уголовного кодекса Украины – массовые беспорядки.