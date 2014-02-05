Украина стала перекрестком, где сталкиваются геополитические интересы – белорусский оппозиционер

Как передает собственный кореспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом он сказал на заседании Экспертного клуба в Минске, участники которого обсуждали события в Украине и возможные варианты их развития.

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По мнению участников заседания, самый позитивный результат – если ситуация в Украине вернется в правовое русло, пройдут досрочные выборы парламента и Президента, что даст новый шанс Украине как альтернативе на постсоветском пространстве.

«И тогда у белорусов возникает мотивация делать что-то подобное тому, что произошло в Украине, чтобы добиться результатов. Думаю, что это будет влиять и на поведение белорусской оппозиции, и на действия властей», - сказал Лебедько.

Участники заседания пришли к выводу, что заявления представителей Евросоюза и США в Мюнхене на конференции по вопросам безопасности о возможности в течение буквально двух недель решить вопрос финансовой помощи для Украины - мощный контраргумент тому, что уже сделала Россия.

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