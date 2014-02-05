Во Львове не пустили в ОГА около 50 молодых людей, пытавшихся пройти "на совещание"

Однако охрана и представители „Народной самообороны” не пропустили их к зданию.

Как передает корреспондент УНИАН, группа молодых людей подъехала к зданию ОГА на двухъярусном автобусе „Неоплан” с номерами чешской регистрации, в салоне автобуса их насчитывается около 50 человек.

Молодые люди не смогли объяснить охране цель своего визита, объясняя, что „им нужно на какое-то совещание”.

Читайте такжеВо Львове захватили облгосадминистрациюПосле неудачной попытки зайти к зданию ОГА, ребята вернулись в салон автобуса, в котором находятся и в настоящее время, поскольку активисты „Народной самообороны” и депутаты Львовского городского совета от ВО „Свобода” заблокировали автобус, припарковав вокруг него автомобили, требуя от молодых людей объяснить свои действия и сообщить о намерениях, с которыми они хотели пройти к зданию ОГА.

Сейчас, автобус находится заблокированным на площади возле баррикад, установленных перед зданием ОГА.

Как сообщил УНИАН заместитель председателя фракции ВО «Свобода» во Львовском городском совете Любомир Мельничук, до Львова из Дрогобыча приехал автобус с «титушками», которые имели целью разблокировать работу оптовых магазинов строительных материалов сети «Эпицентр» во Львове и осуществить силовой захват помещений Львовской ОГА.

По его словам, возглавляет группу парней профессиональный провокатор по прозвищу «Роберт». Сейчас депутаты-свободовцы заблокировали автобус возле областного совета. По словам депутата, провокаторы действуют от имени псевдопатриотических сил.

«Их задача - дестабилизировать ситуацию во Львове, создать «правильную» картинку для властных и пророссийских каналов. Еще одна цель группы провокаторов - посеять страх среди львовян. Создать здесь силовое противостояние, чтобы оттянуть часть львовян, которые находятся в Киеве. Сейчас активисты львовской «Свободы» заблокировали автобус. Параллельно мы совместно с охраной областного совета усилили количество охранников. Все входы админзданий надежно перекрыты», - сказал Мельничук.

Как сообщила УНИАН сопредседатель Львовского регионального Штаба национального сопротивления, народный депутат Украины от ВО «Свобода» Ирина Сех, сегодня в несколько раз будет усилена охрана здания Львовского областного совета на ул. Винниченко, 18 в связи с попытками провокаций.

«Эта попытка провокации состоялась вскоре после того, как судебные исполнители объявили в облсовете о решении суда, которое касается возвращения руководства администрации в помещение на Винниченко, 18. Очевидно, планируется захват дома властью. По моей информации, во Львов привезли «титушек» из других областей, в частности с Винницкой и с Харьковщины, их поселили в одном из отелей за городом», - отметила народный депутат.