Во Львове журналистов научат оказывать первую медицинскую помощь

Во Львове работники Львовской областной организации Общества Красного Креста Украины начинают бесплатные учебные тренинги для журналистов по оказанию первой медицинской помощи.

Об этом сообщили УНИАН в областной организации Общества Красного Креста Украины.

Как отмечается в сообщении, первый учебный тренинг для журналистов по оказанию первой домедицинской помощи состоится 30 января.

"Учитывая нестабильную ситуацию в стране и важность непосредственного присутствия представителей средств массовой информации в «горячих точках», Львовская областная организация Общества Красного Креста Украины проводит бесплатный учебный тренинг для представителей средств массовой информации", - отмечается в сообщении.

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Во время тренинга представители СМИ смогут овладеть необходимыми навыками оказания первой домедицинской помощи. Как показывает мировая практика, именно эти знания нередко спасают жизнь пострадавшего.