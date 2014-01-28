В Сумах активисты заявляют о задержании коменданта местного Евромайдана

Об этом сообщил УНИАН один из организаторов сумского Евромайдана, помощник народного депутата Украины Иван Боршош.

По его словам, сегодня утром Кукса выходил вместе с женой из дому, когда дорогу ему преградили четверо мужчин в штатском.

Читайте такжеВ Сумах по факту захвата ОГА открыли уголовное производство«Они сказали Александру, что хотят с ним поговорить. В свою очередь Кукса сказал им, что согласен говорить прямо тут и потребовал показать документы. Только одни из четырех предъявил милицейское удостоверение. Они потребовали, чтобы Кукса поехал с ними. Тот отказался, поскольку у них не было с собой никаких повесток. Тогда четверо мужчин напали на него. Борьба длилась несколько минут, досталось и жене, потом Куксу скрутили и отвезли в горотдел. Сейчас ищем адвоката», - рассказал Боршош, ссылаясь на слова жены коменданта палаточного городка местного Евромайдана.

Читайте такжеВ Сумах создали Народный Совет, митингующие строят баррикады перед ОГАКак предполагает Боршош, Куксе могут инкриминировать якобы имевшее место блокирование здания Сумской облгосадминистрации 26 января.

«Сейчас Александр дает показания в горотделе милиции, что по ул. Петропавловской. Его статус пока не определен. Следствие не смущает тот факт, что никакого здания ОГА в Сумах нет, а помещение на пл. Независимости, 2 принадлежит облсовету, входы в который еще с пятницы, 24 января, заблокированы изнутри самими властями», - подчеркнул Боршош.

На данный момент УНИАН не удалось получить официальный комментарий от правоохранительных органов по данной информации.

Как сообщал УНИАН, в Сумах Ковпаковский районный суд вынес решение о мере пресечения для семерых активистов, задержанных в ночь на 27 января по обвинению в блокировании здания ОГА, в виде домашнего ареста на срок от одного до двух месяцев.