Бжезинский предостерег Россию от поддержки репрессий в Украине

10:59, 28 января 2014
Политика
0 0

Поддержка российскими властями репрессий в Украине грозит России катастрофой

Бжезинский предостерег Россию

Об этом заявил политолог, бывший советник по делам национальной безопасности президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Русские, очнитесь! Поддерживаемые Россией репрессии в Украине в конечном итоге приведут к катастрофе в самой России", - отметил Бжезинский.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter