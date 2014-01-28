Бжезинский предостерег Россию от поддержки репрессий в Украине
10:59, 28 января 2014Политика
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Поддержка российскими властями репрессий в Украине грозит России катастрофой
Бжезинский предостерег Россию / aspeninstitute.org
Об этом заявил политолог, бывший советник по делам национальной безопасности президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский.
Об этом он написал в своем Twitter.
"Русские, очнитесь! Поддерживаемые Россией репрессии в Украине в конечном итоге приведут к катастрофе в самой России", - отметил Бжезинский.
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