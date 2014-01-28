Бжезинский предостерег Россию от поддержки репрессий в Украине

Об этом заявил политолог, бывший советник по делам национальной безопасности президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Русские, очнитесь! Поддерживаемые Россией репрессии в Украине в конечном итоге приведут к катастрофе в самой России", - отметил Бжезинский.