Во вторник утром Партия регионов собирает заседание фракции

Об этом сообщил народный депутат Украины Владислав Атрошенко (фракция Партии регионов) в интервью «5 каналу».

Атрошенко отметил, что в зависимости от того, какая будет позиция фракции по различным вопросам, он будет принимать решение относительно дальнейшего пребывания во фракции Партии регионов.

По его словам, он был среди тех, кто голосовал руками за принятие законопроектов 16 января. При этом депутат признал, что не был знаком с текстами законопроектов, поскольку до поздней ночи 15 января работал в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам бюджета.

Атрошенко также назвал некорректным то, что один из авторов «неоднозначных» законопроектов народный депутат Украины Владимир Олийнык, как председатель счетной комиссии, еще и проводил подсчет голосов и за несколько секунд выдавал цифру в 235 голосов.

На уточняющий вопрос, ставил ли Атрошенко свою подпись, как это обещал лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов, под документом, который бы подтвердил голосования за «диктаторские законопроекты», депутат ответил, что не ставил и к нему никто с таким предложением не подходил.