Днепропетровские регионалы начали бессрочную акцию в сквере возле здания ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, бессрочная акция началась митингом в поддержку политики Президента Виктора Януковича.

Более 2 тысяч учителей, госслужащих и жителей Днепропетровска с флагами Партии регионов осудили массовые беспорядки на территории Украины и действия лиц, спровоцировавших конфликт 26 января возле здания Днепропетровской облгосадминистрации.

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Сотрудники территориального управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям установили палатки для обогрева, полевую кухню, принесли дрова.

В понедельник Днепропетровский облсовет, находящийся напротив здания ОГА, не работал. Сотрудники были отпущены по домам в связи с событиями, которые происходили в воскресенье. По словам сотрудников облсовета, на работу вышли только те, кто готовит сессию областного совета по принятию бюджета на 31 января.

Как сообщал УНИАН, более 2 тыс. участников Народного вече в Днепропетровске 26 января пикетировали областную государственную администрацию. Там около 200 молодых людей спортивной внешности с палками и желтыми повязками на рукавах начали забрасывать пикетчиков дымовыми шашками.

Организаторы местного Евромайдана назвали штурм ОГА провокацией со стороны власти и призвали жителей города «не участвовать в провокациях, связанных с так называемым штурмом ОГА и других «постановочных спектаклях».

По данным милиции, за нарушение общественного порядка 37 участников вчерашней акции возле здания Днепропетровской облгосадминистрации были задержаны и доставлены в райотделы милиции города.

Сегодня ночью Бабушкинский районный суд Днепропетровска постановил арестовать на 2 месяца 15 участников массовых беспорядков у здания Днепропетровской ОГА.

По данным милиции, в больницы города госпитализированы 5 участников митинга и 2 милиционера. Также в противостоянии пострадали 6 журналистов, четверо из которых обратились за медицинской помощью.