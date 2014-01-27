Президент и оппозиция договорились отменить законы 16 января и рассмотреть вопрос об ответственности правительства

Об этом говорится в заявлении, текст которого распространила пресс-служба Президента.

Она констатирует, что завершился очередной многочасовой раунд переговоров, в котором от оппозиции участвовали Виталий Кличко, Олег Тягнибок, Арсений Яценюк.

Лукаш отмечает, что в который раз лидерам оппозиции было указано на недопустимость поддержки радикальных действий, захватов помещений и путей.

По результатам встречи стороны пришли к концептуальному согласию проголосовать Закон Украины «Об амнистии».

«Настоятельным с нашей стороны является следующее откладывающее условие для этого Закона: амнистия вступит в силу только в случае освобождения всех захваченных помещений и автодорог. В противном случае совершенные правонарушения амнистированы не будут», - подчеркивает Лукаш.

Также было принято политическое решение об отмене принятых 16 января этого года законов, вызвавших многочисленные дискуссии.

Вместе с тем министр отмечает: «Однако те законы, которые не вызывают замечаний, завтра будут приняты парламентом снова. Положения законов, которые утратят силу завтра, будут обработаны сторонами совместно и будут отвечать европейскому уровню».

«Что касается возвращения к Конституционным нормам 2004 года, стороны констатировали несовершенство норм Закона № 2222 и констатировали отсутствие личных наработок текстов Конституции», - сообщила Лукаш.

Стороны обсудили вопросы совместного участия в Конституционной реформе и обязательного сотрудничества в этом вопросе с европейскими институтами. Также затрагивались вопросы референдумных процедур.

«Стороны договорились о включении в повестку дня вопроса об ответственности правительства. Арсений Яценюк возглавить Правительство Украины согласия не дал. Переговоры будут продолжены», - отметила Лукаш.

Встреча продолжалась более четырех часов.