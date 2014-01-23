Ситуация в Украине может выйти из-под контроля и приведет к чрезвычайно трагическим последствиям – Квасьневский

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал бывший Президент Польши Александр Квасневский в интервью польскому телеканалу TVN24 Biznes i Świat в швейцарском Давосе.

”Нам на самом деле грозит большая трагедия. Думаю, что европейские дипломаты, дипломаты соседних стран и Польши должны быть очень чувствительными к этим делам. Мы можем оказаться в такой спирали событий, которую уже не удастся остановить”, - сказал он, комментируя последние события в Украине.

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Он подчеркнул, что последствия такого развития ситуации почувствуют ”все”, и они будут иметь не только ”моральный” характер из-за того, что в Украине гибнут невинные люди, но также возможна ”волна миграции и экономические проблемы”.

Экс-Президент назвал первоочередной задачей в Украине прекратить насилие и начать настоящий диалог между властью и оппозицией для того, чтобы найти выход из нынешнего политического кризиса.

”Сегодня этого диалога нет, он во многом мнимый, даже если происходят какие-то встречи”, - сказал Квасневский, заявив также об ”абсолютном отсутствии ” доверия между участниками тех переговоров.

Он также обратил внимание на то, что в Украине есть три, а не две стороны противостояния, напомнив об общественном секторе, у которого есть свои твердые ожидания и для которого оппозиционные политики ”тоже не являются любимым партнером”.

”То, что происходит в Украине, может полностью выйти из-под контроля как власти, так и лидеров оппозиции, а тогда трудно будет это исправить и вернуться к состоянию нормальности”, - сказал он.

Экс-Президент Польши отметил, что украинцы в первую очередь должны договориться между собой, отметив, что представители Евросоюза - в случае такой необходимости - готовы содействовать переговорам.

”В первую очередь нужно остановить насилие, а во вторых - сесть за стол переговоров, потому что нам на самом деле грозит большая трагедия”, -подчеркнул Квасневский.