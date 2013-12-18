Переговоры Украины с Россией по созданию консорциума по управлению ГТС продолжатся в 2014 – Ставицкий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Кабинете министров заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Что касается консорциума, то в следующем году мы будем этот вопрос также рассматривать, потому что для нас важно сохранение объемов транзита газа через Украину», - сказал Ставицкий.

Вместе с тем, он не уточнил, каким может быть формат консорциума – трехсторонним, с участием Европейского Союза, или двухсторонним с участием только Украины и России.

При этом министр назвал слухами распространенную в ряде СМИ информацию о «сдаче трубы России в обмен на скидку на газ».

Как сообщал УНИАН, Украина более 5 лет ведет переговоры с Россией и Европейским Союзом по вопросу модернизации ГТС. Рассматриваются варианты создания консорциумов по управлению ГТС в двух- (Украина – РФ) и трехстороннем (Украина – РФ – ЕС) форматах.

Россия в переговорах по созданию консорциума предлагала для реализации неприемлемый для Украины белорусский сценарий. В 2011 году ГТС Беларуси полностью перешла в собственность «Газпрома».

В свою очередь Президент Украины Виктор Янукович выступает за создание условий для прозрачной работы украинской газотранспортной системы – в газовой и нефтяной сферах.

Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.