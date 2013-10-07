РФ предлагала Украине белорусский сценарий консорциума по управлению ГТС – Бойко

00:46, 07 октября 2013
Политика
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Россия в переговорах с Украиной по созданию консорциума по управлению газотранспортной системой предлагала для реализации белорусский вариант

В 2011 году ГТС Беларуси полностью перешла в собственность «Газпрома»

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко в эфире телеканала «Интер».

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«Те модели, которые нам предлагали, они, к сожалению, были ориентированы на белорусский сценарий», - сказал Бойко.

При это он подчеркнул, что позиция Украины в переговорах с Россией по созданию консорциума заключалась в том, что условия сторон должны быть равными.

Напомним, что в 2011 году ГТС Беларуси полностью перешла в собственность «Газпрома».

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