РФ предлагала Украине белорусский сценарий консорциума по управлению ГТС – Бойко
00:46, 07 октября 2013Политика
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Россия в переговорах с Украиной по созданию консорциума по управлению газотранспортной системой предлагала для реализации белорусский вариант
В 2011 году ГТС Беларуси полностью перешла в собственность «Газпрома»
Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко в эфире телеканала «Интер».
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«Те модели, которые нам предлагали, они, к сожалению, были ориентированы на белорусский сценарий», - сказал Бойко.
При это он подчеркнул, что позиция Украины в переговорах с Россией по созданию консорциума заключалась в том, что условия сторон должны быть равными.
Напомним, что в 2011 году ГТС Беларуси полностью перешла в собственность «Газпрома».
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