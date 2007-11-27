Ющенко назвал бездарной энергополитику Януковича

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет «бездарной» политику правительства в сфере энергосбережения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил в Алчевске во время всеукраинского совещания по проблемам энергосбережения на предприятиях горно-металлургического комплекса и машиностроения.

Открывая заседание, глава государства призвал собравшихся принять участие в формировании плана действий в сфере энергосбережения на 2008 год. «С первого января следующего года мы должны иметь новую модерную политику в теме эффективного использования энергетических ресурсов», – подчеркнул он.

В настоящее время, констатировал Президент, состояние выполнения задач Комплексной государственной программы энергосбережения является неудовлетворительным – фактически речь идет о ее провале. «Ни один показатель этой программы сегодня не выполнен», – заявил В.ЮЩЕНКО. При этом он подчеркнул, что низкую эффективность в данном случае продемонстрировали и правительство, и местные власти, и органы самоуправления. Действия власти в который раз обнаружили непоследовательность и хаотичность, сказал Президент, назвав политику правительства в сфере энергосбережения «бездарной».

Национальное агентство по вопросам обеспечения эффективного использования энергоресурсов, Министерство промышленной политики доныне не внедрили систему требований, которая «обеспечивала бы жесткое соблюдение нормативов энергосбережения», также отметил В.ЮЩЕНКО. По его мнению, в случае невыполнения таких нормативов должны работать механизмы стимулирования энергосберегающих технологий, которые до сих пор не разработаны и не внедрены.

Существующие государственные программы по организации политики энергосбережения и энергоэффективности нуждаются в комплексных и системных изменениях, подчеркнул Президент. Он, в частности, отметил необходимость пересмотра действующего законодательного урегулирования этого вопроса. Речь идет о порядке разработки и реализации государственных, местных, отраслевых программ энергосбережения, проработки способов предоставления государственной поддержки для реализации программ и проектов в сфере энергоэффективности, контроля за эффективностью и результативностью их применения.

По убеждению главы государства, прозрачные и надежные механизмы стимулирования внедрения современных энергосберегающих технологий должны быть разработаны на основе рыночных методов. «С первого января 2008 года вступают в действие ряд новых положений, приложений к закону относительно энергосбережения, но печально, что правительство до сих пор не разработало ни одного инструмента для его внедрения», – сказал он.

Президент отметил, что намерен предложить новому Кабинету Министров рассмотреть вопрос энергоэффективности и энергосбережения на своем первом заседании. Он также подчеркнул необходимость скоординированных действий в этой теме центральной власти, представителей коммунального хозяйства, исполнительной власти на местах и т.д.

Глава государства напомнил, что уровень энергоэффективности экономики Украины в 2-4 раза ниже, чем в развитых странах. Такая ситуация, отметил он, создает критические угрозы в сфере энергетической безопасности, существенно уменьшает уровень благосостояния наших граждан и приводит к низкой конкурентоспособности продукции украинских предприятий на внешних рынках. Примеры ответственного подхода к теме энергосбережения, по мнению Президента, сегодня демонстрируют, в частности, «Индустриальный союз Донбасса» и Mittal Steel Кривой Рог, которые находят возможности и ресурсы для инвестиций в техническую и технологическую модернизацию своих предприятий, повышение энергоэффективности и экологической безопасности производства. «Там понимают, что борьба за энергосбережение – это борьба за предприятие», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Глава государства напомнил, что уровень энергоэффективности экономики Украины в 2-4 раза ниже, чем в развитых странах. Такая ситуация, отметил он, создает критические угрозы в сфере энергетической безопасности, существенно уменьшает уровень благосостояния наших граждан и приводит к низкой конкурентоспособности продукции украинских предприятий на внешних рынках. Примеры ответственного подхода к теме энергосбережения, по мнению Президента, сегодня демонстрируют, в частности, «Индустриальный союз Донбасса» и Mittal Steel Кривой Рог, которые находят возможности и ресурсы для инвестиций в техническую и технологическую модернизацию своих предприятий, повышения энергоэффективности и экологической безопасности производства. «Там понимают, что борьба за энергосбережение – это борьба за предприятие», – сказал В.Ющенко.

Говоря о проблемах энергосбережения в угольной отрасли, Президент уделил особое внимание аварии на шахте им. А.Засядько. «На миллиарды увеличиваем финансирование отрасли, и миллиарды никакого эффекта ни с точки зрения сохранения человеческой жизни, ни с точки зрения прироста производства не приносят. Сегодня мы должны дать государственный ответ на то, почему это так происходит, почему казалось бы, производство, которое должно было бы дать ответ относительно новой политики безопасности в угольной отрасли, сегодня приносит такие неприятности миллионам украинцев во всей стране», – сказал В.ЮЩЕНКО.